Meteoroloji'den 17 ilde sarı kodlu uyarı: İstanbul, İzmir ve Bursa’da kuvvetli yağış geliyor | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi günü için 17 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Manisa

Batı Karadeniz: Zonguldak, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop

Meteoroloji’nin açıklamasında yağışların özellikle Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan uyarı

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı, yetkili mercilerin uyarıları dikkate alınmalıdır” açıklamasını yaptı.

Özellikle Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bu gece başlayan yağışların 29 Eylül Pazartesi öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Ayrıca hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatısında 4 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

İl il hava durumu (29 Eylül)

İstanbul hava durumu: 16°C – 19°C, yer yer kuvvetli sağanak

Ankara hava durumu: 15°C – 22°C, öğle saatlerinde sağanak

İzmir hava durumu: 18°C – 22°C, güney kesimlerinde kuvvetli sağanak

Bursa hava durumu: 16°C – 18°C, kuvvetli sağanak

Çanakkale hava durumu: 16°C – 22°C, doğusunda kuvvetli yağış

Antalya hava durumu: 22°C – 27°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak

Eskişehir hava durumu: 13°C – 19°C, öğle saatlerinde sağanak

Zonguldak hava durumu: 15°C – 19°C, kuvvetli sağanak

Trabzon hava durumu: 17°C – 22°C, parçalı bulutlu

Diyarbakır hava durumu: 12°C – 32°C, az bulutlu ve açık