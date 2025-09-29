Meteoroloji'den 17 ilde sarı kodlu uyarı: İstanbul, İzmir ve Bursa’da kuvvetli yağış geliyor | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu

Meteoroloji'den 17 ilde sarı kodlu uyarı: İstanbul, İzmir ve Bursa’da kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. 17 il için sarı kodlu uyarı verilirken 29 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İçişleri Bakanlığı da vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi günü için 17 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Manisa
Batı Karadeniz: Zonguldak, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop
Meteoroloji’nin açıklamasında yağışların özellikle Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan uyarı
İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı, yetkili mercilerin uyarıları dikkate alınmalıdır” açıklamasını yaptı.
Özellikle Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bu gece başlayan yağışların 29 Eylül Pazartesi öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Sıcaklıklar düşüyor
Ayrıca hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatısında 4 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.
İl il hava durumu (29 Eylül)
İstanbul hava durumu: 16°C – 19°C, yer yer kuvvetli sağanak
Ankara hava durumu: 15°C – 22°C, öğle saatlerinde sağanak
İzmir hava durumu: 18°C – 22°C, güney kesimlerinde kuvvetli sağanak
Bursa hava durumu: 16°C – 18°C, kuvvetli sağanak
Çanakkale hava durumu: 16°C – 22°C, doğusunda kuvvetli yağış
Antalya hava durumu: 22°C – 27°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Eskişehir hava durumu: 13°C – 19°C, öğle saatlerinde sağanak
Zonguldak hava durumu: 15°C – 19°C, kuvvetli sağanak
Trabzon hava durumu: 17°C – 22°C, parçalı bulutlu
Diyarbakır hava durumu: 12°C – 32°C, az bulutlu ve açık