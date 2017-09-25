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Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Tekirdağ ve Kırklareli'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tekirdağ ve Kırklareli'de kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Tekirdağ'da salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kırklareli'nde salı ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, doğusunda çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olmak üzere il genelinde aralıklarla kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Kaynak: DHA

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