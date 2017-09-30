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Meteoroloji'den 2 il için uyarı

Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 2 il için uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın sabahtan itibaren etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazartesi gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağışların, şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek heyelan, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: AA

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