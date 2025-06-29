Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların bazı kıyı illerde kuvvetli olacağı öngörülürken, 21 kent için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz’in belirli bölgelerinde sağanaklarla birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın genellikle açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
21 il için sarı kodlu yağış uyarısı
Sağanak yağış beklentisi nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Uyarıya göre, özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz’in bazı bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili olabilir.
Sarı uyarı verilen iller şöyle:
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova.
Sıcaklıklar nasıl olacak?
Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, iç kesimlerde ise normaller civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârda fırtına uyarısı
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olabilir.
Bölge bölge hava durumu (29 Haziran Pazar)
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Kıyı kesimleri az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bir ara karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık