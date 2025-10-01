Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı: 4 kent için 'sarı' alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Gece yarısından itibaren Trabzon’un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sel ve taşkın riskine karşı “sarı” kodlu uyarı yayımladı.

Kuzeyde sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden, güneydoğuda ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İstanbul 22, Ankara 20, İzmir 26 derece

Tahminlere göre bugün Ankara 20 derece ve parçalı bulutlu, İstanbul 22 derece parçalı bulutlu, İzmir ise 26 derece az bulutlu olacak. Antalya’da sıcaklık 32 dereceye çıkarken, Hatay’da yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz’de Trabzon ve Rize’de kuvvetli sağanaklar, Doğu Anadolu’da ise Kars ve Van’da öğle saatlerinden sonra aralıklı yağış öngörülüyor.