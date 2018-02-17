Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

17 Şubat 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Ağrı çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, yarın kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, rakımı yüksek ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra Van çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, yarın kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusundaki ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde başlayacak yağışların ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın yoğun kar (50 santimetre üzeri) yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hakkari çevrelerinde ise akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden sonra kara dönmesi ve yarın il genelinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada, buzlanma ve don olayı, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: AA