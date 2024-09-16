Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı (16 Eylül Pazartesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık iç kesimlerde düşecek

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İllerimizde hava durumu nasıl olacak?

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durum ise şöyle olacak:

ANKARA: 26, Parçalı bulutlu, sabahın ilk saatlerinde yağış bekleniyor (00.00-06.00)

İSTANBUL: 27, Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 29, Parçalı bulutlu

BURSA: 28, Parçalı bulutlu ve açık

EDİRNE: 27, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR: 25, Az bulutlu

MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 28, Az bulutlu

ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT: 25, Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 29, Şiddetli sağanak yağışlı; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN: 28, Sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 29, Yağışlı, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 28, Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 23, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

