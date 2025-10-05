Meteoroloji’den 5 Ekim uyarısı: Hangi bölgelere sağanak yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 5 Ekim Pazar günü yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağış etkili olacak.

Marmara ve Batı Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Kıyı Ege’de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanakların İzmir ve Muğla çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde vatandaşları ani sağanak, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yer yer sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.