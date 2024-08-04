Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu: Yarına dikkat! İstanbul dahil 23 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Hava sıcaklıklarının; güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın, (5 Ağustos Pazartesi) İstanbul dahil 23 kent için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacak.