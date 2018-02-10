Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

10 Şubat 2018

Meteoroloji 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden yarın saat 18.00'e kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Kaynak: AA