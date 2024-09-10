Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat (10 Eylül hava durumu)

Meteoroloji, 10 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Tedbirli olunması gerekiyor

Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.