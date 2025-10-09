Meteoroloji’den 7 ile kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul’da sağanak bekleniyor | Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 9 Ekim hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu, Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Meteoroloji, doğu kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağını; diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirdi. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağış

İstanbul: 13°C - 19°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Bursa: 12°C - 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

Çanakkale: 12°C - 19°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Kırklareli: 10°C - 19°C – Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Ege'de akşam ve gece sağanaklar etkili

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak.

Afyonkarahisar: 5°C - 15°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Denizli: 10°C - 19°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

İzmir: 12°C - 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak.

Muğla: 6°C - 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Adana: 16°C - 23°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.

Antalya: 16°C - 24°C – Doğu ilçelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay: 17°C - 23°C – Çok bulutlu, gök gürültülü sağanak.

Isparta: 8°C - 17°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

İç Anadolu’da aralıklı sağanak etkili

Ankara: 9°C - 16°C – Bu akşam ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak.

Eskişehir: 7°C - 15°C – Bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak.

Konya: 8°C - 19°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

Yozgat: 8°C - 14°C – Çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak.

Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli yağış

Bolu: 9°C - 15°C – Aralıklı sağanak.

Düzce: 12°C - 19°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Sinop: 15°C - 23°C – Çok bulutlu ve sağanak.

Zonguldak: 13°C - 18°C – Kuvvetli sağanak uyarısı geçerli.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar kuvvetli olacak

Amasya: 15°C - 26°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Rize: 17°C - 22°C – Öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak.

Samsun: 16°C - 20°C – Aralıklı sağanak.

Trabzon: 17°C - 21°C – Öğle sonrası yer yer kuvvetli sağanak.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da yağış batıdan geliyor

Erzurum: 5°C - 21°C – Parçalı ve zamanla çok bulutlu.

Kars: 5°C - 21°C – Parçalı bulutlu.

Malatya: 11°C - 22°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak.

Van: 8°C - 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Diyarbakır: 13°C - 27°C – Parçalı bulutlu.

Gaziantep: 14°C - 22°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak.

Mardin: 19°C - 23°C – Parçalı bulutlu.

Siirt: 19°C - 28°C – Parçalı bulutlu.