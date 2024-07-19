Meteoroloji'den 8 il için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor (Hava nasıl olacak? 19 Temmuz)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı geldi. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca aşırı sıcaklar devam edecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 19 Temmuz'da 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken hava sıcakları yüksek seyrine devam edecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
BURSA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık