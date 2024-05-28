Meteorolojiden Adana için kuvvetli sağanak uyarısı
Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bölgede yaşanabilecek ani sel ve su baskını tehlikelerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.