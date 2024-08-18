Meteoroloji'den birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı (18 Ağustos hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden paylaşılan son tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Sıcaklıklar artacak
Bugün hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelerimizde hava durumu şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu