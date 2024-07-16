Meteorolojiden Denizli ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar ilinin güney kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Görülecek gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Beklenen yerel kuvvetli yağışların bugün saat 13.00’ten itibaren başlayıp, akşam saat 20.00 sıralarında etkisini kaybedeceği tatmin ediliyor.