Meteorolojiden fırtına uyarısı

17 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas, Yozgat ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji kuvvetli rüzgar konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 KM/SAAT), Gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 KM/SAAT) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Marmara sağanak yağışlı

Çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara Bölgesi genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Trakya'nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Bursa: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 13 °C

Çanakkale: Çok bulutlu, güney ilçeleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14 °C

İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14 °C

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 °C

Adana: Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 16 °C

Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 17 °C

Mersin: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 15 °C

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 7°C

Eskişehir: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 7 °C

Kayseri: Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmurlu 7 °C

Sivas: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu 5 °C

Bolu: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu 6 °C

Sinop: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 11 °C

Samsun: Çok bulutlu 14 °C

Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13 °C

Erzurum: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli -2 °C

Hakkari: Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 2 °C

Van: Çok bulutlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı 2 °C

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5 °C

Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 °C