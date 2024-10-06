Meteoroloji'den il il uyarı geldi! Yeni haftada hava nasıl olacak? (6 Ekim 2024)

Eylül ayının gelmesi ile sıcaklıklar düşerken, hafta sonları yaz havası sürüyor. Ancak Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yazdan kalma günler uzun sürmeyecek. Yeni haftada sağanak uyarısı yapan Meteoroloji, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'yi uyardı.

Sağanağa dikkat!

Yağışların bugün Marmara bölgesi başta olmak üzere Trakya ile İzmir ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık düşecek

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? (6 Ekim 2024)

Marmara'da parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege'de parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in ise batısında az bulutlu bir hava beklenirken gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (7 Ekim 2024)