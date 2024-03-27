Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı: Toz taşınımı etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumunda birçok il için yağış uyarısında bulundu. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı etkili olacak. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde Balıkesir'in güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı