Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (26.07.2018) İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Yağışların saat 11.30-17.00 arasında etkili olması bekleniyor.