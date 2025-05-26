Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna ilişkin önemli uyarılar içeren son tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Toz taşınımı da birçok bölgeyi etkisi altına alacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da hava kalitesinin düşmesine neden olabilecek toz taşınımı öngörülüyor.

Sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklığının Trakya ve Kıyı Ege'de hissedilir şekilde azalacağı belirtilirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden eseceği, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.