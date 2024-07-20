Meteoroloji'den İstanbul ve 9 il için uyarı: Saat verildi, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken MGM, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'un doğusu için de kısa süreli sağanak geçişi bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava tahmini

BURSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 34°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık