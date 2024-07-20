Meteoroloji'den İstanbul ve 9 il için uyarı: Saat verildi, sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumunu paylaştı. Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı geldi. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul için de kısa süreli sağanak geçişi uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken MGM, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'un doğusu için de kısa süreli sağanak geçişi bekleniyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava tahmini
BURSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 34°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık