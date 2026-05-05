Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İki bölge beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlere göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Doğu Akdeniz’de ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde de benzer şekilde yer yer kar etkisi bekleniyor. Bu durum, mevsim normallerine rağmen yüksek rakımlarda kış koşullarının sürdüğünü gösteriyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Çığ tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek, eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Aynı zamanda kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Sıcaklık batıda artıyor

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İstanbul’da sağanak geçişleri

Marmara’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, İstanbul başta olmak üzere bölgenin doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor.