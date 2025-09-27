Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil 13 ilde fırtına alarmı! (27 Eylül Cumartesi hava durumu, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)

Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil 13 ilde fırtına alarmı!
Doğu Karadeniz’i geçtiğimiz günlerde vurup köprüleri ve evleri yıkan sel felaketinin ardından Meteoroloji’den bir kez daha uyarı geldi. Rize ve Trabzon’da kuvvetli yağış beklenirken, Marmara ve Ege dahil toplam 13 il için fırtına alarmı verildi. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından yeni bir uyarı yayımladı. Rize ve Trabzon’da yeniden kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul dahil toplam 13 il için fırtına alarmı verildi.
Köprüleri ve evleri yıkan sel sonrası yeni tehlike
Rize ve Trabzon’da köprüleri ve evleri yıkan şiddetli yağışların izleri henüz silinmeden, bölgede bir kez daha benzer bir tablo yaşanabileceği belirtildi.
Meteoroloji, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.
Bu bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
13 il için fırtına alarmı
Meteoroloji’nin yayımladığı hava tahminlerine göre, fırtına beklenen iller şöyle:
Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir ve Kocaeli.
Kuvvetli yağış beklenen iller ise:
Rize ve Trabzon.
Hava sıcaklığı ve rüzgâr
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği, diğer bölgelerde ise normal seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güney yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.
27 Eylül Cumartesi hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık