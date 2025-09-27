Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil 13 ilde fırtına alarmı! (27 Eylül Cumartesi hava durumu, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından yeni bir uyarı yayımladı. Rize ve Trabzon’da yeniden kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul dahil toplam 13 il için fırtına alarmı verildi.

Köprüleri ve evleri yıkan sel sonrası yeni tehlike

Rize ve Trabzon’da köprüleri ve evleri yıkan şiddetli yağışların izleri henüz silinmeden, bölgede bir kez daha benzer bir tablo yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Bu bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

13 il için fırtına alarmı

Meteoroloji’nin yayımladığı hava tahminlerine göre, fırtına beklenen iller şöyle:

Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir ve Kocaeli.

Kuvvetli yağış beklenen iller ise:

Rize ve Trabzon.

Hava sıcaklığı ve rüzgâr

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği, diğer bölgelerde ise normal seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güney yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.

27 Eylül Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatleine kadar doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık