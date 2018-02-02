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Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
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İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de rüzgar pazar günü öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerinden esecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Meteoroloji fırtına hava durumu Lodos

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