ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli sağanak, kar yağışı ve rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması beklenen 5 ilde, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgar güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.

Son dakika kar sağanak yağış

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.