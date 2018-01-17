Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

17 Ocak 2018

Meteoroloji'den, Hatay, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Bingöl ve Gaziantep'te çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde beklenen yağışın çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Adana çevresinde yarın sağanak ve gök gürültülü yağışın kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Osmaniye çevresinde yarın sağanak ve gök gürültülü yağışın cuma sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Adıyaman çevresinde yarın yağışın çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak, kentin kuzey ilçelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep çevresinde yarın başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışın cuma sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kilis çevresinde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.

Şanlıurfa çevresinde ise yağışın yarından cuma öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Malatya'nın kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı

Malatya çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışların, yarın öğle saatlerinden cuma öğleye kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması, kuzey ilçelerinde ve yükseklerde ise tipi şeklinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Elazığ çevresinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yükseklerde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Erzincan çevresinde, özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Tunceli çevresinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun kar, Bingöl çevresinde yarından cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun kar öngörülüyor.

Elazığ çevresinde ise yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yükseklerde ve gece saatlerinden sonra il genelinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA