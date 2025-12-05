Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Birçok bölgeyi etkisi altına alacak! 5 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, ayrıca Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış görüleceği öngörülüyor.

6 il için 'sarı' kodlu uyarı

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı; Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun batısındaki yüksek rakımlı alanlarda ise karla karışık yağmur biçiminde etkili olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz geneli ile İzmir ve Aydın kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde yağışların kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği bildirildi.

Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Antalya, Aydın, Burdur, Isparta ve İzmir için “sarı”, Muğla için ise “turuncu” kodlu uyarı yapıldı.

Rüzgarın ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta şiddette, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.