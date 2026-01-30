Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 30 Ocak 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde çok bulutlu hava hâkim olurken, birçok bölgede aralıklı ve yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Karla karışık yağmur etkili olacak

Yağışların; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’da genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde çığ riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Fırtına kuvvetli esecek

Rüzgârın; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir çağrısı yaptı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunurken, doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.