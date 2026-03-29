Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 29 Mart’ta yurt genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava etkili olacak. Yağışların genel olarak sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde ve zamanla Doğu Anadolu’da yağışın yer yer karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış batı ve güneyde etkili olacak

MGM’ye göre yağışların Ege, Akdeniz, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri öne çıkarken, Marmara’nın doğusunda da yerel olarak kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.

Rüzgâr bazı bölgelerde fırtına hızına çıkacak

Rüzgârın genel olarak güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, ancak Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden 50-80 kilometre/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Sıcaklık batı ve iç kesimlerde düşecek

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu nedenle iç ve yüksek kesimlerde yağışın zamanla karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Doğu’da çığ ve kar erimesi tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar ile bu güzergâhları kullanacakların tedbirli olması istendi.