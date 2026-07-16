Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri için yağış, Marmara ve Ege'nin bazı bölgeleri için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Son tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, özellikle Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kilogram/metrekare) olacağını belirterek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan, rüzgarın öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Orman yangını riski sürüyor

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü bölgelerde orman yangını riskinin de devam ettiği belirtiliyor.