Meteoroloji'den Nevşehir ve Sivas için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Nevşehir'de ve Sivas'ın güneyinde gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de saat 20.00'ye, Sivas'ın güneyinde ise 20.30'a kadar yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Her iki ilde de sağanak ve dolu nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.