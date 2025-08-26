Meteoroloji’den sağanak uyarısı: 9 ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ağustos 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Adana, Hatay, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar güney ve doğuda mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr öngörülüyor.
Yağış uyarısı
Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgâr
Hava sıcaklıkları yurdun güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutluDoğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık