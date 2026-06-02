Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yağışlar öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışların büyük bölümü öğle saatlerinden sonra görülecek. Özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Akdeniz'in yüksek bölgelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Marmara Bölgesi'nde ise parçalı ve çok bulutlu hava öne çıkarken, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabilecek.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde bir miktar azalması beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde ise normallerin altında kalacağı belirtiliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının İzmir'de 33, Manisa'da 34, Şanlıurfa'da 34, Denizli'de 33, Adana ve Diyarbakır'da 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün için herhangi bir güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı bildirildi. Rüzgarın ise yurt genelinde genellikle hafif ve orta kuvvette, batı ve kuzeybatı yönlerden; batı kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden esmesi bekleniyor.