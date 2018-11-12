Meteorolojiden sağanak ve don uyarısı

12 Kasım 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Doğuda sıcaklık sıfırın altına düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Tunceli'de 3, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, Ağrı'da sıfırın altında 2, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 17, Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da 8 derece olacak.

Kaynak: AA