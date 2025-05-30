Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in bazı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklığı, rüzgar ve uyarılar

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Değerlerin mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda zaman zaman kuvvetli rüzgâr (30-60 km/saat) etkili olabilir.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Ege’nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı’da yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Yağış alan bölgelerde yağış anında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman kuvvetli rüzgar görülebilir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu, 24°C.

Ege: Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İzmir 30°C ile güneşli.

Akdeniz: Antalya ve Adana çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya 24°C, Adana 25°C.

İç Anadolu: Ankara, Konya ve Çankırı'da kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Ankara 21°C, Konya 22°C.

Karadeniz: Ordu ve Doğu Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak görülecek. Rize ve Trabzon’da öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın özellikle doğu kesimlerde kuvvetli esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar 25–29°C arasında.