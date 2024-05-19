Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Uyarılar

Toz taşınımı uyarısı: Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerde hava nasıl olacak?

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Edirne °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.Karahisar °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

Adana 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Eskişehir °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yozgat °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Düzce °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Sinop °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Zonguldak °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Samsun °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Tokat °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Trabzon °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun (Ardahan hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

Van °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Gaziantep °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Siirt °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Şanlıurfa °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu