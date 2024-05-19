Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji, 19 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken bazı bölgelerde sağanak yağış ve toz taşınımı etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Eskişehir, Konya ve Sivas, çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Uyarılar
Toz taşınımı uyarısı: Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerde hava nasıl olacak?
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Edirne °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.Karahisar °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
Adana 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 20°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yozgat °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Sinop °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Tokat °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun (Ardahan hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
Van °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Gaziantep °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Siirt °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu