Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak? İl İl hava durumu 13 Ağustos)
Bunaltıcı sıcaklara verilen aranın ardından hava sıcaklıkları yeniden artışa geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunda hem yüksek sıcaklık hem de yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların yurt genelinde 3 derece birden artması bekleniyor. Bazı illerde termometreler 39 ve 40 dereceyi görecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji, 13 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık