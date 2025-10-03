3 Ekim hava durumu | Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu alarm! Marmara, Ege ve Akdeniz’de çok kuvvetli sağanak bekleniyor (il il hava durumu)

Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu alarm! Marmara, Ege ve Akdeniz’de çok kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Muğla için turuncu kodlu alarm, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için ise sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul’da ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Cuma günü için kapsamlı bir yağış uyarısı yayımladı.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Özellikle Muğla için turuncu kodlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için sarı kodlu alarm verildi.
Riskli bölgeler ve olası tehlikeler
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Muğla kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
İstanbul’da hava durumu
İstanbul’da gün boyunca çok bulutlu bir hava beklenirken, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
AKOM’dan yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin bölgemize giriş yapması bekleniyor” denildi.
İşte Bölge bölge; il il hava durumu | 3 Ekim Cuma
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, güney ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 19°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu
RİZE °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu
KARS °C, 21°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu