Meteoroloji'den uyarı! Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor

Yurtta son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hafta boyunca ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bugün Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, haftanın ilk gününde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise Marmara ve Ege'nin büyük bölümünde yağış etkili olacak.

Sıcaklıkların bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, ancak hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak kademeli bir düşüş yaşanacağı bildirildi.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da yağış beklenmezken hava parçalı bulutlu geçecek. İstanbul'da salı günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir'de ise aynı gün yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.