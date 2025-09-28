Meteoroloji’den uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir’in kuzey ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak.

Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıkları, kuzeyde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

Bölgelere göre hava durumu şöyle:

Marmara:

Akşam saatlerinden sonra bölge geneli sağanak yağışlı.

İstanbul 23°C

Bursa 24°C

Çanakkale 21°C

Ege:

Kuzey ilçelerde gece saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Kuzeybatıda rüzgar yer yer kuvvetli esecek.

İzmir 26°C

Muğla 27°C

Denizli 31°C

Akdeniz:

Antalya’da öğle sonrası iç kesimler ve akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı.

Antalya 28°C

Adana 33°C

Burdur 28°C

İç Anadolu:

Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu.

Ankara 26°C

Eskişehir 25°C

Konya 29°C

Batı Karadeniz:

Gece saatlerinden sonra bölge geneli sağanak yağışlı. Sabah pus ve sis bekleniyor.

Bolu 20°C

Düzce 21°C

Sinop 23°C

Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerde sis görülebilir.

Samsun 20°C

Amasya 27°C

Rize 22°C

Doğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu.

Erzurum 22°C

Kars 22°C

Malatya 28°C

Güneydoğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır 33°C

Gaziantep 31°C

Mardin 28°C