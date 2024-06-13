Meteoroloji’den yeni uyarı: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
Hafta başından bu yana artan sıcaklıklar bugünde etkili olacak. Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık