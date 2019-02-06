Meteorolojinin uyarısı sonrası gözler gıda fiyatlarında

06 Şubat 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıda, "Antalya il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden 7 Şubat günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-75 kg/metrekare), Antalya Merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100–200 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklama, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş Ocak ayı enflasyonunu da tetiklemişti.

TÜİK verilerine göre Ocak'ta ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Ekonomistler kötü hava koşullarının tetiklediği gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4'lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB'nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31'e yükselttiğine dikkat çekmişlerdi.

Piyasalar Meteoroloji'nin uyarısının ardından kötü hava koşullarının gıda üretimine ve fiyatlarına etkisini takip edecek.

Kaynak: Reuters