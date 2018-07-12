Metro inşaatında yüksekten düşen işçi öldü
Sultangazi'de metro çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Metris durağı inşaatında sıvacı olarak çalıştığı belirtilen 57 yaşındaki Metin Akgül, yüksekten su birikintisinin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akgül, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Akgül'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA