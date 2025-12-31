Metro İstanbul’dan yılbaşı düzenlemesi: Seferler gece boyunca sürecek

İBB ve Metro İstanbul, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece metro ve tramvay hatlarında seferlerin sabah işletmesi başlayana kadar kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Yılbaşı gecesi sabah seferlerine kadar hizmet verecek metro hatları M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı–Kirazlı, M2 Yenikapı–Hacıosman, M3 Bakırköy–Kayaşehir, M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar–Samandıra, M6 Levent–Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız–Mahmutbey, M8 Bostancı–Parseller ve M9 Ataköy–Olimpiyat olarak açıklandı.

Ayrıca T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescid-i Selam ve T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları yılbaşı gecesi çalışmaya devam edecek. F1 Taksim–Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

Galata Köprüsü'ndeki miting yapılacak

Öte yandan 1 Ocak 2026 saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde yapılacak Filistin’le dayanışma buluşması nedeniyle İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda T1 Kabataş–Bağcılar tramvay hattında kısıtlama uygulanacak. Buna göre 31 Aralık günü saat 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet arasında tramvay seferleri yapılamayacak.