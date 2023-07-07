Metrobüste 120 günlük çalışma başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çevresel etkilere karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü Beyaz Yol’ uygulamasının ikinci etabına başlıyor. İBB Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacak. Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak.

42 kilometrelik ‘beyaz yol’ daha

İBB birimleri iki ekip olarak çalışmalarını yürütecek. Bir ekip çift yönlü uzunluğu 18,5 kilometre olan Zincirlikuyu- Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durakta çalışma yapacak. İkinci ekip de 23,7 kilometrelik Beylikdüzü Son Durak ile İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergahı yenileyecek. Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alan ‘Beyaz Yol’ ile kaplanacak. İstanbullular tamamlanan ilk etapla birlikte Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunda sarsıntısız, konforlu şekilde yolculuk yapabilecek.

120 günde tamamlanacak

Duraklar ve duraklar arasında yapılacak ‘Beton Yol’ uygulaması kapsamında Beylikdüzü Son Durak’ta eski asfaltın sökümüne başlandı. Vardiyalı şekilde aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Yapım süresince metrobüs hattında kesinti yaşanmayacak. İBB, duyurularla ve tüm birimleriyle aldığı önlemlerle İstanbulluların ulaşımda sıkıntı yaşamamasını sağlayacak.

Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.

İlk etap geçen yıl tamamlandı

İBB ekipleri geçen yıl 1 Temmuz 2022’de başladığı ilk etabı, gece-gündüz çalışarak Eylül ayına yetiştirdi. Hattın Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Cevizlibağ durakları arasındaki asfalt yol söküldü. Çift yönlü olarak toplam 15,6 kilometrelik güzergah, konforlu yolculuk imkanına kavuştu.

Avrupa yakasında İBB Sosyal Tesisleri ile Sefaköy arasında kalan bölüm ile Anadolu yakasındaki metrobüs hattındaki çalışmalar, 2024 yaz döneminde okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde yapılacak.