Mevduat 125 milyar dolara dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 75,3 milyar TL artışla 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi.Böylelikle KKM'de yeni rekor büyüklük izlendi. Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam büyüklük 124,3 milyar dolar oldu.

Döviz mevduatları 1.8 milyar dolar arttı

KKM'lerde artış kaydedilirken, döviz mevduatlarında da geçen hafta yükseliş görüldü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 11 Ağustos haftasında döviz mevduatları 1,8 milyar dolar artışla 172,2 milyar dolar oldu. Pariteden arındırıldığında ise artışın 2,2 milyar dolar olduğu izlendi. Bu veri setine göre gerçek kişilerde artış 328 milyon dolar, tüzel kişilerde ise 1,8 milyar dolar oldu.

Net rezervlerde eksi 50 milyar seviyesi geçildi

TCMB'nin rezervlerine bakıldığında ise net rezerv tarafında sınırlı bir artış izlenirken, swap hariç net rezervlerde ise yeniden eksi 50 milyar seviyesi geçildi.

Brüt rezerv 11 Ağustos haftasında 116,3 milyar dolar oldu. Önceki hafta 115,6 milyar dolarlık brüt rezerv kaydedilmişti. Net rezervler ise 15,7 milyar dolardan, 15,8 milyar dolara yükseldi.Swap hariç net rezervler aynı dönemde eksi 50,7 milyar dolar oldu.