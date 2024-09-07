Mevsimin ilk karı yağdı! Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü
Erzurum’da mevsimin ilk karı, Palandöken Dağı'nın zirvesini beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.
Erzurum’da mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan soğuk hava ve yağmur, Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı, Palandöken’in zirvelerini beyaz örtüyle kapladı, kayak sezonunun habercisi oldu.
Kent merkezinde ise hava sıcaklığı aniden 10 derece birden düşerek soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Vatandaşlar mevsim normallerinin altındaki bu hava koşullarına hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji yetkilileri, Erzurum’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde tekrar mevsim normallerine döneceğini belirtti. Kar yağışının ise şu an için sadece yüksek kesimlerle sınırlı kaldığını açıkladılar.