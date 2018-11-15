MHP 5 büyükşehir için adaylarını açıkladı
MHP; Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Erzurum büyükşehir belediyeleri için başkan adaylarını belirledi.
MHP, 5 büyükşehir için belediye başkan adaylarını açıkladı.
Buna göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli aday gösterilecek.
Kaynak: AA