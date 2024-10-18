MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. 4 yıldır Çankırı İl Başkanlığı görevini yürüten Kurt, bugün itibarıyla görevini tamamladığını belirterek, partisi ve teşkilatıyla olan bağının devam edeceğini vurguladı.

Ahmet Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayat çizgimiz, Genel Merkezimin ve Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin izinde devam edecektir. Bugüne kadar birlikte çalışmaktan gurur duyduğum il, ilçe, il genel meclisi, belediye meclis üyesi, Kamu-Sen, Türkav, Ülkü Ocakları, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) ve varlıklarıyla ihya olduğum teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ederim."